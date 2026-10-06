Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 28 сентября, вечер

Главное в тезисах: Двойное продвижение: группировка «Север» освободила Уланово в Сумской области, группировка «Центр» — Нововодяное в ДНР, расширив зону контроля на двух ключевых направлениях.
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