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Мэр Нью-Йорка Мамдани потребует у Трампа вывести сотрудников ICE из города

Мэр Нью-Йорка Мамдани потребует у Трампа вывести сотрудников ICE из города

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани намерен потребовать от президента США Дональда Трампа вывода сотрудников Иммиграционной и таможенной службы (ICE) из города после того, как те начали стрелять по машине, в которой сидел пятилетний ребенок.

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