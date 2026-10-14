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Мнение: «Израилю и Ирану выгодно продолжение войны на Ближнем Востоке», – Ник Колехин

Мнение: «Израилю и Ирану выгодно продолжение войны на Ближнем Востоке», – Ник Колехин

Израильский журналист Ник Колехин в эфире программы «Мнение» назвал причины, по которым Израиль и Иран не прекращают вооруженный конфликт.

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