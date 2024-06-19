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Крестница Пугачевой впервые показала своего бойфренда

Крестница Пугачевой впервые показала своего бойфренда

Крестница Пугачевой, Алина Галкина, приоткрыла завесу тайны своей личной жизнью. Девушка с гордостью представила своего нового возлюбленного, с которым она познакомилась во время обучения в Швейцарии, куда Алина уехала полгода назад.

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