Крестница Пугачевой впервые показала своего бойфренда

Крестница Пугачевой, Алина Галкина, приоткрыла завесу тайны своей личной жизнью. Девушка с гордостью представила своего нового возлюбленного, с которым она познакомилась во время обучения в Швейцарии, куда Алина уехала полгода назад.
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