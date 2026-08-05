Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

Началось… Спартаковская торсида гневными баннерами и граффити встречает форварда, скандировавшего на Евро «Убей серба!»

Началось… Спартаковская торсида гневными баннерами и граффити встречает форварда, скандировавшего на Евро «Убей серба!»

Организованные фанаты «Спартака» из блока Crazy North (G-7 Ultras, Gladiators Firm, Инквизиторов и прочие), а также из группировки B2 выступили против трансфера албанского форварда Мирлинда Даку из «Рубина».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии