Началось… Спартаковская торсида гневными баннерами и граффити встречает форварда, скандировавшего на Евро «Убей серба!»

Организованные фанаты «Спартака» из блока Crazy North (G-7 Ultras, Gladiators Firm, Инквизиторов и прочие), а также из группировки B2 выступили против трансфера албанского форварда Мирлинда Даку из «Рубина».
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