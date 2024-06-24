Oppo A3 Pro представил надежный и функциональный смартфон с высокой производительностью

Компания Oppo представила новый смартфон A3 Pro, который отличается своей долговечностью благодаря сертификату устойчивости к падениям, двойному закаленному стеклу для защиты дисплея и классу защиты IP54 от воды и пыли.
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