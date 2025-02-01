Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Пропускную способность КПП на границе РФ с Абхазией увеличат в разы

Пропускную способность КПП на границе РФ с Абхазией увеличат в разы

Пропускную способность КПП «Адлер» на границе России с Абхазией планируют увеличить. На эти цели выделили более 10 миллиардов рублей, рассказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

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