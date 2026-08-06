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Аргументы и Факты

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FT: наркокартели Колумбии отправляют людей на Украину ради опыта с дронами

FT: наркокартели Колумбии отправляют людей на Украину ради опыта с дронами

Колумбийские наркокартели активно изучают тактику применения БПЛА, отправляя своих представителей на Украину или вербуя возвращающихся ветеранов, чтобы использовать эти навыки в противостоянии с государством.

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