FT: наркокартели Колумбии отправляют людей на Украину ради опыта с дронами

Колумбийские наркокартели активно изучают тактику применения БПЛА, отправляя своих представителей на Украину или вербуя возвращающихся ветеранов, чтобы использовать эти навыки в противостоянии с государством.
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