Елена Глинская – оболганная мать Ивана Грозного

В русской историографии был оболган не только Иван Грозный, но и его мать Елена Глинская. Она стала второй женой Великого князя Василия III, родом была не из Московского царства, а из Великого княжества Литовского, Русского и Жемойсткого.
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