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Названы категории российских пенсионеров, которые в октябре получат прибавку к пенсии

Названы категории российских пенсионеров, которые в октябре получат прибавку к пенсии

В России с 1 октября вырастут пенсии бывших военных, а также граждан, у которых есть равные с ними права и которые вышли на пенсию по выслуге лет.

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