Водитель, сбивший девочку в Борзовой Заимке, в момент аварии был под наркотиками

31 августа в отношении барнаульца составили протокол за отказ пройти медосвидетельствование. Суд должен был лишить его прав, но заседание не успело состояться Мужчина, который 19 сентября насмерть сбил второклассницу на пешеходном переходе в Борзовой Заимке, в момент аварии был в наркотическом опьянении.