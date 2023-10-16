Водитель, сбивший девочку в Борзовой Заимке, в момент аварии был под наркотиками

31 августа в отношении барнаульца составили протокол за отказ пройти медосвидетельствование. Суд должен был лишить его прав, но заседание не успело состояться Мужчина, который 19 сентября насмерть сбил второклассницу на пешеходном переходе в Борзовой Заимке, в момент аварии был в наркотическом опьянении.
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