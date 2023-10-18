С медалями вернулись с международного турнира юные дзюдоисты Карагандинской области

Четыре золотые и одну бронзовую медали завоевали юные дзюдоисты Карагандинской области на Международном турнире памяти мастера спорта СССР Бахытжана Ташметова, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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