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Гамбург (ATP). Финал. Зверев сыграет с Дьере

Сетка турнира здесь. Hamburg European Open Гамбург, Германия 24 – 30 июля 2023 ATP 500 Призовой фонд – 1 831 515 евро Открытые корты, грунт Финал Александр Зверев (Германия)  Ласло Дьере (Сербия) Дата проведения 30 июля, 16.

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