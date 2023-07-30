Гамбург (ATP). Финал. Зверев сыграет с Дьере

Сетка турнира здесь. Hamburg European Open Гамбург, Германия 24 – 30 июля 2023 ATP 500 Призовой фонд – 1 831 515 евро Открытые корты, грунт Финал Александр Зверев (Германия) Ласло Дьере (Сербия) Дата проведения 30 июля, 16.
Популярные статьи
- «Чествуем единственного и неповторимого». Норвежские биатлонисты выложили фото из душа, пошутив об участии Свенсена в рекламе шампуня
- Роналду был зол после ничьей «Аль-Насра»: размахивал руками и плеснул водой в сторону оператора
- Журавель – Уткину о критике комментаторов «Матч ТВ»: «Смердящий наброс без разговора о профессии приравнивает Васю к обычным метателям говна»
Свежие комментарии