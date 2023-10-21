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Царьград

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Пермские театры взяли 46 номинаций на «Золотой маске»

Пермские театры взяли 46 номинаций на «Золотой маске»

В национальной премии отметили работы Театра оперы и балета, Театра-Театра и Дягилевского фестиваля.Пермские театры забрали 46 номинаций в Национальной театральной премии «Золотая маска» в сезоне 2022/23, став одними из лидеров в престижном театральном соревновании.

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