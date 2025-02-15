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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лейкерс» уверены, что «все лучшее у Дончича еще впереди» (Сэм Эмик)

«Согласно источникам в «Лейкерс», в клубе уверены, что все лучшее у Дончича еще впереди. Этот расчет отчасти связан с убеждением, которое восходит к временам Фила Джексона.

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