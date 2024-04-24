Матвиенко вспомнила о возможности слияния ряда регионов России

Москва. Часть регионов России неплохо было бы объединить. Это поможет решить ряд проблем экономического развития, заявила 24 апреля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишут «Известия» со ссылкой на РИА «Новости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии