SUSANIN
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Матвиенко вспомнила о возможности слияния ряда регионов России

Матвиенко вспомнила о возможности слияния ряда регионов России

Москва. Часть регионов России неплохо было бы объединить. Это поможет решить ряд проблем экономического развития, заявила 24 апреля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишут «Известия» со ссылкой на РИА «Новости».

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