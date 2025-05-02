Отголоски откровений в письме Вероники Драгалин: месть или обида?

Скандальные разоблачения о политическом давлении на прокуратуру и систему правосудия, сделанные несколько недель назад бывшим главой Антикоррупционной прокуратуры Вероникой Драгалин, больше похожи на месть.
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