Агроном рассказал про преимущества способов выращивания огурцов и как лучше высаживать, чтобы получить максимальную отдачу Ольга БезродняяВопрос о том, как лучше высаживать огурцы – семенами напрямую в грунт или рассадой – извечный спор среди огородников.