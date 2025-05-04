Агроном рассказал про преимущества способов выращивания огурцов и как лучше высаживать, чтобы получить максимальную отдачу Ольга БезродняяВопрос о том, как лучше высаживать огурцы – семенами напрямую в грунт или рассадой – извечный спор среди огородников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии