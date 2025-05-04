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Агроном рассказал про преимущества способов выращивания огурцов и как лучше высаживать, чтобы получить максимальную отдачу

Агроном рассказал про преимущества способов выращивания огурцов и как лучше высаживать, чтобы получить максимальную отдачу

Агроном рассказал про преимущества способов выращивания огурцов и как лучше высаживать, чтобы получить максимальную отдачу Ольга БезродняяВопрос о том, как лучше высаживать огурцы – семенами напрямую в грунт или рассадой – извечный спор среди огородников.

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