В челябинском Центре спортивной подготовки по дзюдо поменяли руководство

Новым руководителем Центра спортивной подготовки по дзюдо имени Миллера Стал Евгений Шестаков. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, сегодня, 3 октября, глава ведомства Александр Гриб представил трудовому коллективу Центра спортивной подготовки по дзюдо нового руководителя – Евгения Шестакова.