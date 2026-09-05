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Пронедра

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Протоиерей объяснил духовные последствия за искажение имени Бога

Протоиерей объяснил духовные последствия за искажение имени Бога

Почему важно правильно произносить имя Бога не искажать его? Протоиерей раскрыл духовный смысл почитания святыни и объяснил, чем грозит легкомысленное отношение к священным словам.

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