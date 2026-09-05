Протоиерей объяснил духовные последствия за искажение имени Бога

Почему важно правильно произносить имя Бога не искажать его? Протоиерей раскрыл духовный смысл почитания святыни и объяснил, чем грозит легкомысленное отношение к священным словам.
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Протоиерей совсем тупой , из даунов ? И как зовут бога ? КТО НАДЕЛИЛ БОГА ИМЕНЕМ ??? КТО ПАПА И МАМА БОГА ? ....