Планета без жизни: известный Стивен Хокинг сделал расчеты и назвал дату, сколько осталось жить человечеству Ольга БезродняяСтивен Хокинг, один из величайших физиков современной эпохи, оставил нам не только удивительные открытия о Вселенной, но и тревожные прогнозы о будущем Земли.