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Минобороны: все срочники своевременно будут отправлены домой

Минобороны: все срочники своевременно будут отправлены домой

Военные, которые отслужили по призыву, своевременно будут уволены в запас и вовремя вернутся домой. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

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