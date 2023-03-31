Минобороны: все срочники своевременно будут отправлены домой

Военные, которые отслужили по призыву, своевременно будут уволены в запас и вовремя вернутся домой. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
Военные, которые отслужили по призыву, своевременно будут уволены в запас и вовремя вернутся домой. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
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