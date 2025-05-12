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Петербургский дневник

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Пушилин: Донецк готов к запуску железнодорожного сообщения с Москвой и Петербургом, вопрос в безопасности

Пушилин: Донецк готов к запуску железнодорожного сообщения с Москвой и Петербургом, вопрос в безопасности

Удалось восстановить работу вокзала Вся необходимая инфраструктура для организации железнодорожных поездок из Донецка в Москву и Санкт-Петербург готова, однако запуск этих направлений будет зависеть от ситуации с обеспечением безопасности.

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