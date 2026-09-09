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Аргументы недели

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Тихая модель удержаний теряет устойчивость

Тихая модель удержаний теряет устойчивость

Маркетплейсы будут штрафовать на суммы до 400 тыс. руб. за ценовое давление на продавцов. Соответствующие поправки к законопроекту об административной ответственности участников платформенной экономики разработало Минэкономики России, пишет Forbes.

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