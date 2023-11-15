Суд разрешил Трампу участвовать в выборах главы государства

Дональд Трамп продолжит «сражение» за пост президента США. Суд в Мичигане постановил, что политик может участвовать в выборах несмотря на его роль в штурме Капитолия, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на «Коммерсант».
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