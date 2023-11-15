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  • Валентин Щербаков
    Лучше всего пусть эта нацистская шлюха Бербок едет добровольно в окопы к хохлам и оказывает безвозмездную помощь.....Запад может увели...
  • САША ЛЕПАЕВ
    а запад не боится что расплата уже близка. и наши люди вернее ихнее руководство жалеть не будет.а Бербок ЭТУ ПРО...У...Запад может увели...
  • александр
    чиновники из гибдд с головой своей не дружат.запретить. дороги перекопать. штрафовать-ещё не весь набор . лишь бы не ...В ГИБДД предлагаю...

Суд разрешил Трампу участвовать в выборах главы государства

Суд разрешил Трампу участвовать в выборах главы государства

Дональд Трамп продолжит «сражение» за пост президента США. Суд в Мичигане постановил, что политик может участвовать в выборах несмотря на его роль в штурме Капитолия, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на «Коммерсант».

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