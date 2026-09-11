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Погибшие в Туле, склад Ozon в огне, удар по дому в Волгограде: атаки 11 сентября

Погибшие в Туле, склад Ozon в огне, удар по дому в Волгограде: атаки 11 сентября

В ночь на 11 сентября беспилотники и ракеты атаковали регионы от Ростовской области до Прикамья. В Тульской области погибли два человека, в Волгограде пострадали двое мужчин, в Саратове загорелись объекты Ozon.

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