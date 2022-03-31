Сотрудники Госавтоинспекции Тамбовской области наградили участников конкурса рисунков «Весенняя дорога»

По инициативе Управления ГИБДД УМВД России по Тамбовской области и волонтёров национального проекта «Безопасные качественные дороги» был проведён конкурс рисунков, целью которого было показать важность соблюдения Правил дорожного движения пешеходами при переходе проезжей части, а также водителями различных транспортных средств.
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