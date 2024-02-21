IT-эксперт рассказал, какие приложения должны быть на телефоне у ребенка

Смартфон давно стал незаменимым устройством в повседневной жизни. Он есть у взрослых и детей. При этом многие родители стремятся сделать телефон своего ребенка безопасным, чтобы уберечь его от вредоносных программ и опасного контента.
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