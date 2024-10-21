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Глава украинского МИД Сибига встретился с Эрдоганом и поблагодарил его «за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины»

Глава украинского МИД Сибига встретился с Эрдоганом и поблагодарил его «за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины»

Глава украинского МИД Сибига встретился с Эрдоганом и поблагодарил его «за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины»Украинский министр также подчеркнул заинтересованность Киева в сотрудничестве с Турцией в оборонной сфере и отметил важность обеспечения свободы судоходства в Черном море.

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