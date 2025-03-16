Блок питания Super Flower мощностью 2800 Вт продается по цене 899 долларов

Тайваньский производитель блоков питания Super Flower (через momomo_us) официально выставил свой Leadex Platinum 2800W (SF-2800F14HP), массивный блок питания мощностью 2800 Вт, для предварительного заказа на Newegg по акционной цене $899.
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