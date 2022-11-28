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Яна Рудковская: «Валиева – суперталант, но кейс Трусовой основан на позитивном. Все, что связано с допингом, всегда с отрицательным финалом»

Продюсер Яна Рудковская сравнила фигуристок Александру Трусову и Камилу Валиеву. – Можно сказать, что Саша (Трусова) сейчас самая популярная фигуристка в мире? – Абсолютно.

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