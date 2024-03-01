Над нижегородским Дзержинском подавили три украинских БПЛА

Глава нижегородского Дзержинска Иван Носков сообщил, что в ночь на пятницу, 1 марта, три украинских беспилотника самолетного типа были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы на территории города Согласно последней информации, жертв в результате случившегося нет.
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