Над нижегородским Дзержинском подавили три украинских БПЛА

Глава нижегородского Дзержинска Иван Носков сообщил, что в ночь на пятницу, 1 марта, три украинских беспилотника самолетного типа были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы на территории города Согласно последней информации, жертв в результате случившегося нет.