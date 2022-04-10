Царьград

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Жители Херсона водрузили флаг России над администрацией города

Жители Херсона водрузили флаг России над администрацией города

Жители города Херсон на Украине водрузили флаг России на здании администрации города. Территория полность освобождена от солдат ВСУ и украинских националистов и считается самым безопасным местом на Украине, сообщил военкор "Известий" Иван Лимотин.

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