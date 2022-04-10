Жители Херсона водрузили флаг России над администрацией города

Жители города Херсон на Украине водрузили флаг России на здании администрации города. Территория полность освобождена от солдат ВСУ и украинских националистов и считается самым безопасным местом на Украине, сообщил военкор "Известий" Иван Лимотин.
Жители города Херсон на Украине водрузили флаг России на здании администрации города. Территория полность освобождена от солдат ВСУ и украинских националистов и считается самым безопасным местом на Украине, сообщил военкор "Известий" Иван Лимотин.
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