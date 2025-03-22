Пушков: USAID платило звездам Голливуда за фото с Зеленским

Российский сенатор Алексей Пушков отметил в своем Телеграм-канале, что Агентство США по международному развитию (USAID), деятельность которого приостановил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, платило звездам Голливуда за фотографии с Владимиром Зеленским.
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