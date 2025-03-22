Политика как она есть

Российский сенатор Алексей Пушков отметил в своем Телеграм-канале, что Агентство США по международному развитию (USAID), деятельность которого приостановил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, платило звездам Голливуда за фотографии с Владимиром Зеленским.