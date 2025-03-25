В России будут бороться с добычей золота под видом геологоразведки Министерство финансов выдвинуло инициативу, направленную на борьбу с незаконной добычей золота.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В России будут бороться с добычей золота под видом геологоразведки Министерство финансов выдвинуло инициативу, направленную на борьбу с незаконной добычей золота.
Свежие комментарии