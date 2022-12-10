Хорошо хоть на пальму не залез: сын погрузившихся с головой в «Ледниковый период» Арзамасовой и Авербуха умилил кадром с бананом

Актриса поделилась трогательным снимком подросшего наследника. Илья Авербух и Лиза Арзамасова соцсетиЛиза Арзамасова не оставляет надолго своих подписчиков, регулярно подбрасывая им информацию из проекта «Ледниковый период» или другие новости.