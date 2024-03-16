Вчера разговаривал со своим знакомым с Украины. Узнал много интересного. Оказывается подразделения неких «правильных русских» прорвались на российскую территорию, победоносно захватив ряд населенных пунктов… Это очень странная военная пропаганда.
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