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Царьград

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СК России возбудил дело из-за гибели девочки в пруду Татарстана

СК России возбудил дело из-за гибели девочки в пруду Татарстана

В Мензелинском районе Татарстана трагически погибла девочка во время купания в пруду. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

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