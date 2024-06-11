КУРКИНО
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КУРКИНО

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Предприниматель из Куркина организовал центр по сбору гуманитарной помощи для бойцов

10 июня из Куркина в зону СВО отправляется очередной гуманитарный конвой. Строительные материалы, бензопилы, радиостанции, средства гигиены и многие другие полезные на передовой вещи доставят военно служащим из Москвы и Подмосковья, которые воюют на передовой в районе Сватова и Старобельска в ЛНР.

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