Предприниматель из Куркина организовал центр по сбору гуманитарной помощи для бойцов

10 июня из Куркина в зону СВО отправляется очередной гуманитарный конвой. Строительные материалы, бензопилы, радиостанции, средства гигиены и многие другие полезные на передовой вещи доставят военно служащим из Москвы и Подмосковья, которые воюют на передовой в районе Сватова и Старобельска в ЛНР.
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