НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

AMD выпускает шестиядерный процессор Zen 4 Ryzen 5 7600X3D: эксклюзивно для Microcenter Посл...

AMD выпускает шестиядерный процессор Zen 4 Ryzen 5 7600X3D: эксклюзивно для Microcenter Посл...

AMD выпускает шестиядерный процессор Zen 4 Ryzen 5 7600X3D: эксклюзивно для MicrocenterПоследнее время AMD работала над Ryzen 5 7600X3D – 6-ядерным/12-потоковым процессором на базе старой микроархитектуры “Zen 4”, но с 3D V-cache, который обеспечивает значительный прирост производительности в играх.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх