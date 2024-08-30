AMD выпускает шестиядерный процессор Zen 4 Ryzen 5 7600X3D: эксклюзивно для Microcenter Посл...

AMD выпускает шестиядерный процессор Zen 4 Ryzen 5 7600X3D: эксклюзивно для MicrocenterПоследнее время AMD работала над Ryzen 5 7600X3D – 6-ядерным/12-потоковым процессором на базе старой микроархитектуры “Zen 4”, но с 3D V-cache, который обеспечивает значительный прирост производительности в играх.