AMD выпускает шестиядерный процессор Zen 4 Ryzen 5 7600X3D: эксклюзивно для Microcenter Посл...

AMD выпускает шестиядерный процессор Zen 4 Ryzen 5 7600X3D: эксклюзивно для MicrocenterПоследнее время AMD работала над Ryzen 5 7600X3D – 6-ядерным/12-потоковым процессором на базе старой микроархитектуры “Zen 4”, но с 3D V-cache, который обеспечивает значительный прирост производительности в играх.
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