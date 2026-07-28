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Царьград

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Кульков судится с Центром туризма из-за 166 тыс. руб. премии

Кульков судится с Центром туризма из-за 166 тыс. руб. премии

Евгений Кульков, ранее занимавший должность руководителя подразделения туристических проектов в АНО «Центр международного и межрегионального сотрудничества по поддержке и развитию побратимских связей и туризма», оказался в центре судебного разбирательства.

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