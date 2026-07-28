Кульков судится с Центром туризма из-за 166 тыс. руб. премии

Евгений Кульков, ранее занимавший должность руководителя подразделения туристических проектов в АНО «Центр международного и межрегионального сотрудничества по поддержке и развитию побратимских связей и туризма», оказался в центре судебного разбирательства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии