Кардиолог из Можайска объяснил, как избежать болезней сердца

РИАМО - 29 сен. Сегодня отмечается Всемирный день сердца. Эта дата призвана не только привлечь внимание людей к теме сердечно-сосудистой системы, но и рассказать о причинах возникновения таких болезней и способах их предотвращения, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
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