Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Вологда за месяц превратилась в Чикаго времён Аль Капоне — после введения «полусухого» закона там расцвёл чёрный рынок алкоголя.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Вологда за месяц превратилась в Чикаго времён Аль Капоне — после введения «полусухого» закона там расцвёл чёрный рынок алкоголя.
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