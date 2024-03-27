Собянин рассказал, как вся Москва помогает пострадавшим в теракте

В спасении пострадавших участвовали более ста сотрудников скорой помощи Мэр Москвы Сергей Собянин выразил признательность всем, кто активно участвовал в ликвидации последствий инцидента в Crocus City Hall.
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