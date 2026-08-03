Бывший полицейский и так называемый дагестанский «король Новой Москвы» избил и похитил офицера ФСБ, надеясь, что папа отмажет. Но не вышло

Константин Самарин

Ни для кого не секрет, что вся полиция, начиная с Колокольцева находится на содержании у этнических преступных группировок. От того_то и подчиненные министра ВД уверенны в своей безнаказанности. Даже если дело и дойдет до суда, такие_же купленные на корню и оптом судьи пойдут на все, чтобы бандиты и из МВД и из этно-банд остались на свободе.