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Бывший полицейский и так называемый дагестанский «король Новой Москвы» избил и похитил офицера ФСБ, надеясь, что папа отмажет. Но не вышло

Бывший полицейский и так называемый дагестанский «король Новой Москвы» избил и похитил офицера ФСБ, надеясь, что папа отмажет. Но не вышло

Очень напоминает "случай на Ждановской" в 1980-м году, когда сотрудники МВД забили до смерти майора КГБ.

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Комментарии
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Константин Самарин
Ни для кого не секрет, что вся полиция, начиная с Колокольцева находится на содержании у этнических преступных группировок. От того_то и подчиненные министра ВД уверенны в своей безнаказанности. Даже если дело и дойдет до суда, такие_же  купленные на корню и оптом судьи пойдут на все, чтобы бандиты и из МВД и из этно-банд остались на свободе.
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1 м.
Мура
Как какой то баран, одел корну на рога?
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1 м.
Александр Зиборов
Беспредел...
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1 м.