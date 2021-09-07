Донбасс Сегодня

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Самый импозантный кот в мире подавал молодоженам кольца на свадьбе

Самый импозантный кот в мире подавал молодоженам кольца на свадьбе

Приглашенное на церемонию животное не ударило лицом в грязь, поразив всех своей элегантностью. Американский журналист Ричард Ларсон похвастался в соцсетях съемками с недавней свадьбы своей родственницы, на которой он исполнял не последнюю роль.

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