Самый импозантный кот в мире подавал молодоженам кольца на свадьбе

Приглашенное на церемонию животное не ударило лицом в грязь, поразив всех своей элегантностью. Американский журналист Ричард Ларсон похвастался в соцсетях съемками с недавней свадьбы своей родственницы, на которой он исполнял не последнюю роль.
Приглашенное на церемонию животное не ударило лицом в грязь, поразив всех своей элегантностью. Американский журналист Ричард Ларсон похвастался в соцсетях съемками с недавней свадьбы своей родственницы, на которой он исполнял не последнюю роль.
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