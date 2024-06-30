Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Одиссей
    Тээээкс.... " Многократно говорил и ещё раз подчёркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические ...Бастрыкин о мигра...
  • Коська
    Вы обратили внимание как это УРОД, который не бил мальца, протянул руку и поздоровался с полицейским, как с хорошим т...В Московской обла...
  • Олег Самойлов
    керпячофффф! И это ВСЕ твои ДОКАЗАТЕЛЬСТВА и ДОВОДЫ? Ну, меня сие НЕ удивляет! Погоняло твое обо всем говорит КОНКРЕТНО!Кадровая революци...

В Московской области здравые ребята задержали мигрантов, которые избили русского мальчика по лицу и угрожали отрезать ребёнку голову

В Московской области здравые ребята задержали мигрантов, которые избили русского мальчика по лицу и угрожали отрезать ребёнку голову

В Красногорске на спортивной площадке двое взрослых бабуина избили мальчика, а потом стали угрожать, что отрежут голову и закопать в песок прямо на детской площадке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
николай ткаченко
Суки прозападные сфантазировали очередную байку про мигрантов. Иноагенты всех мастей всеми силами корячатся здесь столкнуть русских с другими народами. Пропагандируют нацизм, фашизм. ФСБ, ликвидируйте этот сайт. Здесь пропаганда интернеттерроризма.
Ответить
7 час.
виктор матвеев
Есть, и это товарищ маузер !!!
Ответить
6 час.
Коська
Вы обратили внимание как это УРОД, который не бил мальца, протянул руку и поздоровался с полицейским, как с хорошим товарищем. И вы ждете адекватной реакции от этого мента???? СТРАННО!!!!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх