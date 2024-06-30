В Московской области здравые ребята задержали мигрантов, которые избили русского мальчика по лицу и угрожали отрезать ребёнку голову

Суки прозападные сфантазировали очередную байку про мигрантов. Иноагенты всех мастей всеми силами корячатся здесь столкнуть русских с другими народами. Пропагандируют нацизм, фашизм. ФСБ, ликвидируйте этот сайт. Здесь пропаганда интернеттерроризма.

Коська

Вы обратили внимание как это УРОД, который не бил мальца, протянул руку и поздоровался с полицейским, как с хорошим товарищем. И вы ждете адекватной реакции от этого мента???? СТРАННО!!!!