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Ученая Лялина: Злоупотребление фастфудом может привести к проблемам с суставами

Ученая Лялина: Злоупотребление фастфудом может привести к проблемам с суставами

Употребление вредной пищи может привести к проблемам с костями и суставами, предупредила исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

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