Слуцкий оценил перспективы мирного завершения спецоперации на Украине

Не просматриваются перспективы дипломатического урегулирования украинского конфликта, пока ВСУ обстреливают территорию России, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий 28 ноября в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии