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Слуцкий оценил перспективы мирного завершения спецоперации на Украине

Слуцкий оценил перспективы мирного завершения спецоперации на Украине

Не просматриваются перспективы дипломатического урегулирования украинского конфликта, пока ВСУ обстреливают территорию России, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий 28 ноября в Telegram-канале.

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