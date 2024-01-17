Россиянка Захарова сотворила мини-сенсацию на Australian Open

Малоизвестная теннисистка Анастасия Захарова пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии. В матче второго раунда 21-летняя россиянка менее чем за час «вынесла» Кайю Юван из Словении в двух партиях со счетом 6:1, 6:1.
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